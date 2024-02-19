Лига 1, 22 тур

Брест – Марсель – 1:0

Гол: Ле-Мелу, 89

Удаление: Мунье, 60 (Брест)

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Марсель после зимнего перерыва до сих пор не побеждал в Лиге 1. Кризис провансальцев затянулся и Гаттузо никак не может вывести команду из него. В первом тайме против Бреста гости не смогли даже нанести удар в створ ворот. Снова атака Марселя показала свою импотентность. "Пираты" были более активными, но реализовать свои моменты не смогли, в том числе из-за неплохой игры Рубена Бланко, который в старте заменил Пау Лопеса.

После перерыва Брест остался в меньшинстве после удаления Стива Мунье, который грубо сыграл против Лео Балерди. Защитник Марселя и сам должен был увидеть красную карточку, впрочем, Руди Буке решил пожалеть провансальцев. В целом судейство в матче было очень на низком уровне. Чтобы добавить остроты в атаку, Гаттузо выпустил Обамеянга, но до 80 минуты Марсель сумел лишь трижды пробить по воротам "пиратов".

Провансальцы не смогли увезти из Бретани даже ничью. Пьер Ле-Мелу наказал команду Гаттузо за инертность на протяжении матча.

Брест поднялся на вторую строчку, набрав 40 очков. Марсель занимает девятое место с 30 баллами.

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