Ліга 1, 22 тур

Брест – Марсель – 1:0

Гол: Ле-Мелу, 89

Вилучення: Муньє, 60 (Брест)

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Марсель після зимової перерви досі не перемагав в Лізі 1. Криза провансальців затягнулася і Гаттузо ніяк не може вивести команду з неї. У першому таймі проти Бреста гості не змогли навіть завдати удару у площину воріт. Знову атака Марселя показала свою імпотентність. "Пірати" були більш активними, але реалізувати свої моменти не змогли, у тому числі через непогану гру Рубена Бланко, який в старті замінив Пау Лопеса.

По перерві Брест залишився у меншості після вилучення Стіва Муньє, який грубо зіграв проти Лео Балерді. Захисник Марселя й сам мав побачити червону картку, утім, Руді Буке вирішив пожаліти провансальців. Загалом суддівство в матчі було дуже на низькому рівні. Щоб додати гостроти в атаку Гаттузо випусти Обамеянга, але до 80 хвилини Марсель зумів лише тричі пробити по воротах "піратів".

Провансальці не змогли увезти з Бретані навіть нічию. П'єр Ле-Мелу покарав команду Гаттузо за інертність протягом матчу.

Брест піднявся на другу сходинку, набравши 40 очок. Марсель посідає дев'яте місце з 30 балами.

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