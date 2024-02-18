Состоялись очередные матчи 22-го тура чемпионата Франции. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".

Лига 1, 22 тур

Страсбур – Лорьян – 1:3

Голы: Гильберт, 51 – Бамба, 2, 45+2, Понсо, 49

Удаления: Баква, 90+5 (Страсбур)

Монако – Тулуза – 1:2

Голы: Аклиуш, 48 – Сьерро, 41, Коста, 70

Монпелье – Метц – 3:0

Голы: Силла, 3, Санья, 50, Саванье, 86

Ренн – Клермон – 3:1

Голы: Омари, 31, Терье, 58, 64 – Матсима, 62

Удаление: Кофриез, 77

Реймс – Ланс – 1:1

Голы: Диаките, 40 – Саид, 45+1

Зимние усиления Лорьяна сработали хорошо. Мохамед Бамба, который недавно присоединился к команде, уже успел зарекомендовать себя во Франции. Нападающий забил 5 голов в своих первых четырех матчах за "мерлуз", что произошло впервые за более чем 50 лет в Лиге 1. Благодаря дублю ивуарийца Лорьян сумел одержать победу над Старсбуром и покинуть зону вылета.

4 - Mohamed Bamba devient le 1er joueur à trouver le chemin des filets lors de chacune de ses 4 premières rencontres en Ligue 1 depuis plus de 50 ans et Giora Spiegel en octobre 1973 avec Strasbourg (4 également). Ahurissant. #RCSAFCL https://t.co/24W42MOoIF — OptaJean (@OptaJean) February 18, 2024

Сенсация произошла в Княжестве. Монако, который ведет борьбу за зону Лиги чемпионов неожиданно уступил Тулузе. Монегаски имели преимущество во владении, создали большее количество моментов, но забить смогли лишь один раз. А "фиолетовые" свои шансы не упустили и дважды поразили ворота соперника. Сьерро оформил великолепный гол с дальней дистанции.

Vincent Sierro gives Toulouse lead with a clean Free Kick. pic.twitter.com/Jf1qIMXdZv — (@Korean__Messi) February 18, 2024

Ренн без проблем справился с Клермоном. Дубль в свой актив записал Мартен Терье, который забил пять голов в последних четырех матчах Лиги 1. Бретонцы одержали четыре победы подряд в чемпионате.

Ланс не сумел переиграть Реймс. Команды обменялись голами в первом тайме, а во втором лишь создавали опасные моменты, которые не смогли реализовать. Ланс не проигрывает уже четыре тура подряд, что позволило занять шестую строчку, которая дает право сыграть в Лиге конференций.