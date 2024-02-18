Монако сенсационно проиграл Тулузе, пропустив гол с 35 метров, Ренн продлил победную серию, Ланс поднялся в зону ЛК
Состоялись очередные матчи 22-го тура чемпионата Франции. Результаты и обзор встреч – в этой новости на "Футбол 24".
Лига 1, 22 тур
Страсбур – Лорьян – 1:3
Голы: Гильберт, 51 – Бамба, 2, 45+2, Понсо, 49
Удаления: Баква, 90+5 (Страсбур)
Монако – Тулуза – 1:2
Голы: Аклиуш, 48 – Сьерро, 41, Коста, 70
Монпелье – Метц – 3:0
Голы: Силла, 3, Санья, 50, Саванье, 86
Ренн – Клермон – 3:1
Голы: Омари, 31, Терье, 58, 64 – Матсима, 62
Удаление: Кофриез, 77
Реймс – Ланс – 1:1
Голы: Диаките, 40 – Саид, 45+1
Зимние усиления Лорьяна сработали хорошо. Мохамед Бамба, который недавно присоединился к команде, уже успел зарекомендовать себя во Франции. Нападающий забил 5 голов в своих первых четырех матчах за "мерлуз", что произошло впервые за более чем 50 лет в Лиге 1. Благодаря дублю ивуарийца Лорьян сумел одержать победу над Старсбуром и покинуть зону вылета.
Сенсация произошла в Княжестве. Монако, который ведет борьбу за зону Лиги чемпионов неожиданно уступил Тулузе. Монегаски имели преимущество во владении, создали большее количество моментов, но забить смогли лишь один раз. А "фиолетовые" свои шансы не упустили и дважды поразили ворота соперника. Сьерро оформил великолепный гол с дальней дистанции.
Ренн без проблем справился с Клермоном. Дубль в свой актив записал Мартен Терье, который забил пять голов в последних четырех матчах Лиги 1. Бретонцы одержали четыре победы подряд в чемпионате.
Ланс не сумел переиграть Реймс. Команды обменялись голами в первом тайме, а во втором лишь создавали опасные моменты, которые не смогли реализовать. Ланс не проигрывает уже четыре тура подряд, что позволило занять шестую строчку, которая дает право сыграть в Лиге конференций.