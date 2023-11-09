Марсель узнал приговор за поведение болельщиков – они разбили лицо тренеру Лиона
Сорванный матч Марсель – Лион состоится 6 декабря со зрителями на трибунах.
Французская лига подтвердила, что игра между Марселем и Лионом 10-го тура чемпионата Франции состоится 6 декабря на Велодроме со зрителями на трибунах. Дисциплинарный комитет решил не принимать дисциплинарных мер для наказания Марселя за поведение своих болельщиков, которые разбили в кровь лицо главному тренеру Лиона Фабио Гроссо.
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Организация мотивировала своё решение тем, что инциденты произошли на дорогах общего пользования и, следовательно, "не влекут за собой ответственности клуба-организатора".
В ответном заявлении Лион заявил, что клуб "глубоко шокирован" таким решением и намерен подать апелляцию, обвинив французскую Лигу в безответственности.