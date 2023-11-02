Марсель – Лион: Федерация футбола Франции приняла решение о скандальном матче
Матч 10-го тура Лиги 1 между Марселем и Лионом был перенесён на среду, 6 декабря.
Французская федерация футбола объявила о новой дате матча Марсель – Лион, который не состоялся по расписанию из-за нападения болельщиков хозяев на автобус гостей и нанесения увечий главному тренеру Лиона Фабио Гроссо. Согласно источнику, матч состоится 6 декабря.
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"Комитет только что решил, что матч будет перенесен на среду, 6 декабря. Место проведения встречи будет определено в зависимости от информации от органов безопасности", – заявил в комментарии L'Equipe председатель Федерации футбола Франции Винсент Лабрюн.
Шанс, что матч состоится на стадионе Марселя, невелик. Лион дал понять, что не хочет играть эту встречу на Велодроме.