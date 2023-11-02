Матч 10-го тура Лиги 1 между Марселем и Лионом был перенесён на среду, 6 декабря.

Французская федерация футбола объявила о новой дате матча Марсель – Лион, который не состоялся по расписанию из-за нападения болельщиков хозяев на автобус гостей и нанесения увечий главному тренеру Лиона Фабио Гроссо. Согласно источнику, матч состоится 6 декабря.

Фанаты напали на автобус Лиона, тренеру разбили лицо до крови – видео очередной дикости из Франции

"Комитет только что решил, что матч будет перенесен на среду, 6 декабря. Место проведения встречи будет определено в зависимости от информации от органов безопасности", – заявил в комментарии L'Equipe председатель Федерации футбола Франции Винсент Лабрюн.

Шанс, что матч состоится на стадионе Марселя, невелик. Лион дал понять, что не хочет играть эту встречу на Велодроме.

Темна сторона Каріма Бензема – секс, рекет, тероризм