Французька ліга підтвердила, що гра між Марселем і Ліоном 10-го туру чемпіонату Франції відбудеться 6 грудня на Велодромі з глядачами на трибунах. Дисциплінарний комітет вирішив не вживати дисциплінарних заходів для покарання Марселя за поведінку своїх уболівальників, які розбили в кров обличчя головному тренеру Ліона Фабіо Гроссо.

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Організація мотивувала своє рішення тим, що інциденти сталися на дорогах загального користування і, отже, "не тягнуть за собою відповідальності клубу-організатора".

У відповідь Ліон заявив, що клуб "глибоко шокований" таким рішенням і має намір подати апеляцію, звинувативши французьку Лігу в безвідповідальності.

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