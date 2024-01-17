Марсель официально отпустил ключевого игрока в Саудовскую Аравию – встреча с Шахтером через месяц
Защитник Марселя Ренан Лоди продолжит свою карьеру в Аль-Хиляле.
Пресс-служба французского клуба официально подтвердила переход бразильского игрока в Аль-Хиляль. Ренан Лоди подписал соглашение с саудовцами до 2027 года.
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Защитник присоединился к Марселю летом 2023 года, перейдя из Атлетико, и стал ключевым игроком в системе Рино Гаттузо. Согласно информации L'Équipe, Марсель получит за Лоди около 23 миллионов евро Часть суммы от трансфера получит Атлетико. За Аль-Хиляль бразилец будет играть под шестым номером.
В текущем сезоне Ренан Лоди сыграл в 23 матчах во всех турнирах. В его активе одна результативная передача.
Напомним, что Марсель является соперником Шахтера в Лиге Европы. Первый матч между командами состоится 15 февраля 2024 года.
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