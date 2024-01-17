Прес-служба французького клубу офіційно підтвердила перехід бразильського гравця в Аль-Хіляль. Ренан Лоді підписав угоду зі саудівцями до 2027 року.

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Захисник приєднався до Марселя влітку 2023 року, перейшовши з Атлетіко, і став ключовим гравцем в системі Ріно Гаттузо. Згідно з інформацією L'Équipe, Марсель отримає за Лоді близько 23 мільйони євро. Частину від суми трансферу отримає Атлетіко. За Аль-Хіляль бразилець буде грати під шостим номером.

У поточному сезоні Ренан Лоді зіграв у 23 матчах у всіх турнірах. В його активі одна результативна передача.

Нагадаємо, що Марсель є суперником Шахтаря у Лізі Європи. Перший матч між командами відбудеться 15 лютого.

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