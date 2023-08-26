Форвард Интера Хоакин Корреа продолжит карьеру в Марселе, сообщает официальный сайт французского клуба.

Воспитанник Шахтера перешел в европейский клуб после года без футбола

29-летний аргентинец перешел в стан провансальцев на правах годичной аренды за 2 млн евро с возможностью выкупа за 10 миллионов. В новой команде Хоакин будет выступать под номером 20.

Напомним, Корреа – воспитанник Эстудиантеса, за который дебютировал в 2012 году. В 2015-м перешел в Сампдорию, где отыграл один сезон. Далее были Севилья (2016-2018), Лацио (2018-2022) и Интер. В прошлом сезоне провел за "нерадзурри" 41 матч во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Стал с командой финалистом Лиги чемпионов, где минимально уступил Манчестер Сити.

В футболке сборной Аргентины сыграл 19 матчей (4 мяча). Хоакин был включен в состав национальной команды на ЧМ-2022, но получил травму перед турниром и был заменен в заявке. Transfermarkt оценивает его в 12 млн евро.

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