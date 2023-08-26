Форвард Інтера Хоакін Корреа продовжить кар'єру в Марселі, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Вихованець Шахтаря перейшов у європейський клуб після року без футболу

29-річний аргентинець перейшов до табору провансальців на правах річної оренди за 2 млн євро з можливістю викупу за 10 мільйонів. У новій команді Хоакін виступатиме під номером 20.

Нагадаємо, Корреа – вихованець Естудіантеса, за який дебютував у 2012 році. У 2015-му перейшов у Сампдорію, де відіграв один сезон. Далі були Севілья (2016-2018), Лаціо (2018-2022) та Інтер. Минулого сезону провів за "нерадзуррі" 41 матч у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і віддав три результативні передачі. Став з командою фіналістом Ліги чемпіонів, де мінімально поступився Манчестер Сіті.

У футболці збірної Аргентини зіграв 19 матчів (4 м'ячі). Хоакін був включений до складу національної команди на ЧС-2022, але отримав травму перед турніром і був замінений у заявці. Transfermarkt оцінює його у 12 млн євро.

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