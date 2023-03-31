Марсель принимает Монпелье в рамках 29-го тура Лиги 1. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Марсель – Монпелье начнется в 22:00 по киевскому времени. Провансальцы принимают команду, которая до паузы на матчи сборных демонстрировала лучшие текущие результаты в чемпионате Франции – 4 победы и ничья в пяти последних матчах.

Малиновский среди тех, кому платят больше всего – рейтинг зарплат футболистов Марселя

Где смотреть Марсель – Монпелье? Официальным транслятором Лиги 1 на территории Украины является медиа-сервис MEGOGO. Для просмотра игры необходимо иметь соответствующую подписку.

Игор Тудор продолжает доверять Руслану Малиновскому. Украинец привычно начинает матч Марселя в стартовом составе. Правда, 29-летний полузащитник не спешит благодарить за такое доверие – почти два месяца он не отличается результативными действиями.

Марсель – Монпелье: стартовые составы:

Марсель: Бланко – Ронжье, Жиго, Колашинац – Клосс, Верету, Гендузи, Тавареш – Витинья, Малиновский – Санчес

Монпелье: Лекомт – Сако, Куяте, Жюльен, Силла – Лерой, Шотар, Саванье – Нордин, Хазри, Ваи.