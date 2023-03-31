Марсель приймає Монпельє в рамках 29-го туру Ліги 1. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Матч Марсель – Монпельє розпочнеться о 22:00 за київським часом. Провансальці приймають команду, яка до паузи на матчі збірних демонструвала найкращі поточні результати в чемпіонаті Франції – 4 перемоги та нічия в п'яти останніх матчах.

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Де дивитися Марсель – Монпельє? Офіційним транслятором Ліги 1 на території України є медіа-сервіс MEGOGO. Щоб переглянути гру, потрібно мати відповідну підписку.

Ігор Тудор продовжує довіряти Руслану Маліновському. Українець звично розпочинає матч Марселя у стартовому складі. Щоправда, 29-річний півзахисник не поспішає віддячувати за таку довіру – майже два місяці він не відзначається результативними діями.

Марсель – Монпельє: стартові склади:

Марсель: Бланко – Ронжьє, Жиго, Колашинац – Клосс, Верету, Гендузі, Тавареш – Вітінья, Маліновський – Санчес

Монпельє: Лекомт – Сако, Куяте, Жульєн, Сілла – Лерой, Шотар, Саваньє – Нордін, Хазрі, Ваї