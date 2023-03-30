Украинский полузащитник Руслан Малиновский не был обделен в финансовом плане в Марселе.

Французская пресса раскрыла данные о зарплате, которую получает украинский игрок в новом клубе. Руслан Малиновский входит в топ-4 самых высокооплачиваемых игроков Марселя.

Конкурент Малиновского получил перелом в сборной и пропустит матчи Марселя

Больше всего в клубе зарабатывает Жордан Верету. Доход француза составляет 550 тысяч евро в месяц до уплаты налогов. Чилийский нападающий Алексис Санчес получает около 500 тысяч, а арендованный у Манчестер Юнайтед защитник Эрик Байли замыкает первую тройку с зарплатой в 450 тысяч евро. Доход Руслана Малиновского в Марселе составляет 350 тысяч евро в месяц. Эти суммы не содержат бонусов за еврокубки. Как сообщает L'Équipe, бонус за Лигу чемпионов устанавливается в соответствии с процентом минут, сыгранных игроком в турнире.

Что касается зарплаты главного тренера команды Игора Тудора, то она составляет 330 тысяч евро. Среди тренеров Лиги 1 больше получает только наставник ПСЖ Кристоф Гальтье, доход которого составляет примерно 665 тысяч евро в месяц.

Франция уничтожила Нидерланды – рекордный по скорости разгром, дубль Мбаппе в роли капитана и геройство Меньяна в финале