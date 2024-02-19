"Мы должны взять на себя ответственность, принять эту ситуацию, извиниться перед болельщиками. То, как мы играли, недопустимо. Прежде всего я беру ответственность на себя. Я считаю, что извинения – это единственное, что можно сделать.

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Я спокойно говорил в раздевалке. Я сказал игрокам, что делаю выбор и что я не тот, кто уклоняется от ответственности. Но вы знаете, в футболе нужно иметь душу, и это именно то, чего нам сейчас не хватает. Без души все становится сложнее.

Я думаю, что мы достигли дна. Мы находимся в замкнутом круге. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы набрать как можно больше очков, чтобы восстановить душевное спокойствие, потому что сейчас ситуация сложная.

Играя одиннадцать против десяти, мы предложили слишком мало (Брест играл в меньшинстве с 60-й минуты, – прим.). Мы не играем как настоящая команда, вот о чем я сожалею", – цитирует Гаттузо RMC Sport.

Напомним, после 22-х туров Марсель идет в турнирной таблице чемпионата Франции на 9-й строчке, имея в активе 30 очков. Свой следующий поединок провансальцы проведут против Шахтера – в ответном матче Лиги Европы за выход в 1/8 финала турнира. Игра состоится в четверг, 22 февраля, на Велодроме и стартует в 22:00 по Киеву. Первая дуэль завершилась боевой ничьей 2:2.

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