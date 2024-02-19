Марино Пушич со своими ассистентами пытается найти наилучший план на повторную игру с французами.

Шахтер продолжает подготовку ко второму матчу Лиги Европы с Марселем, который пройдет во Франции, сообщает официальный сайт "горняков". Накануне (в воскресенье, 18 февраля) подопечные Марино Пушича провели занятие на тренировочной базе немецкого Гамбурга.

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Начав с посещения тренажерного зала, далее "оранжево-черные" отработали сессию на футбольном поле, которая состояла из разминки, упражнений на держание мяча и двусторонней игры 11 на 11. После обеда футболистов ждал видеоанализ с разбором первого поединка с французами.

Напомним, ответный матч стыкового раунда Лиги Европы (за выход в 1/8 финала) между Марселем и Шахтером состоится в четверг, 22 февраля, на Велодроме. Начало встречи в 22:00 по Киеву. Первая игра завершилась боевой ничьей 2:2.

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