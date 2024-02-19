"Ми повинні взяти на себе відповідальність, прийняти цю ситуацію, перепросити у вболівальників. Те, як ми грали, неприпустимо. Насамперед я беру відповідальність на себе. Я вважаю, що вибачення – це єдине, що можна зробити.

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Я спокійно говорив у роздягальні. Я сказав гравцям, що роблю вибір і що я не той, хто ухиляється від відповідальності. Але ви знаєте, у футболі потрібно мати душу, і це саме те, чого нам зараз не вистачає. Без душі все стає складнішим.

Я думаю, що ми досягли дна. Ми перебуваємо у замкнутому колі. Ми повинні зосередитися на тому, щоб набрати якомога більше очок, щоб відновити душевний спокій, тому що зараз ситуація складна.

Граючи одинадцять проти десяти, ми запропонували занадто мало (Брест грав у меншості з 60-ї хвилини, – прим.). Ми не граємо як справжня команда, ось про що я шкодую", – цитує Гаттузо RMC Sport.

Нагадаємо, після 22-х турів Марсель йде у турнірній таблиці чемпіонату Франції на 9-й сходинці, маючи у доробку 30 очок. Свій наступний поєдинок провансальці проведуть проти Шахтаря – у матчі-відповіді Ліги Європи за вихід в 1/8 фіналу турніру. Гра відбудеться у четвер, 22 лютого, на Велодромі і стартує о 22:00 за Києвом. Перша дуель завершилась бойовою нічиєю 2:2.

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