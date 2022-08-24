Марсель стремится избавиться от Аркадиуша Милика и Кевина Стротмана. Футболистам уже найдены новые клубы. Милик скоро перейдет в Ювентус на правах аренды – осталось согласовать детали личного контракта.

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Стротман продолжит карьеру в Дженоа, сообщает Sky Sport. Нидерландец согласился на переход в клуб Серии Б. Кевин отправится в Геную в аренду с правом дальнейшего выкупа. Большую часть зарплаты хавбека все равно будет платить Марсель.

Марсель в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Стротман уже выступал за Дженоа в позапрошлом сезоне. Милик поиграл в Италии за Наполи.