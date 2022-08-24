Французький клуб намагається прилаштувати зайвих футболістів перед стартом у Лізі чемпіонів.

Марсель прагне позбутися Аркадіуша Міліка та Кевіна Стротмана. Футболістам вже знайдені нові клуби. Мілік незабаром перейде в Ювентус на правах оренди – залишилося узгодити деталі особистого контракту.

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Стротман продовжить кар'єру в Дженоа, повідомляє Sky Sport. Нідерландець погодився на перехід у клуб Серії Б. Кевін поїде в Геную в оренду з правом подальшого викупу. Більшу частину зарплати хавбека все одно платитиме Марсель.

Марсель у наступному сезоні гратиме в Лізі чемпіонів. Стротман вже виступав за Дженоа у позаминулому сезоні. Мілік пограв в Італії за Наполі.