Бергамаски озвучили новую стоимость полузащитника сборной Украины, на которого претендуют несколько клубов Европы.

Аталанта продолжает препятствовать уходу 29-летнего украинца. Если сначала итальянский клуб хотел получить за Малиновского 18-22 млн евро, а затем повысил цену до 30-ти, то теперь появились новые цифры.

Малиновского в Аталанте может заменить украинец – журналист раскрыл фамилию потенциального новичка бергамасков

Руководство бергамасков хочет вместо украинца приобрести звездного футболиста. На это нужны деньги, которые Аталанта собирается получить за трансфер Руслана. Теперь клубам, желающим получить хавбека, придется выложить 40 миллионов евро плюс 5 млн бонусов, сообщает Calciomercato.

Отмечается, что в Бергамо нет цели обязательно продать украинца, но в таком случае клуб рискует потерять его бесплатно, ведь контракт Малиновского с Аталантой действует до 30 июня 2023-го.

За три сезона в Бергамо хавбек сыграл 130 матчей, забил 30 голов и отдал 27 ассистов. Главным претендентом на игрока сборной Украины называют Тоттенхэм, желающий арендовать Малиновского с правом выкупа. Это не устраивает Аталанту, которую интересует только продажа. Также интерес к украинцу проявляли Марсель, Вест Хэм, Ньюкасл и Ноттингем Форест.

Аталанта остановила Милан в матче Серии А – Малиновский забил еще и гол, став лучшим после героя