Команда Руслана Малиновского принимает Аннеси в дуэли за полуфинал Кубка Франции. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Марсель – Аннеси стартовал в 22:00 по киевскому времени. В 1/8 финала команда Руслана Малиновского выбила ПСЖ, а полузащитник сборной Украины забил победный гол. Сейчас жребий был благосклоннее к Марселю – соперником провансальцев в четвертьфинале Кубка стал Аннеси, занимающий 10 место во втором дивизионе Франции.

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Аннеси еще не играл в текущем розыгрыше Кубка с представителями элиты – на пути в четвертьфинал команда обыгрывала только соперников из низших дивизионов.

На неделе команда Руслана Малиновского разгромно проиграла ПСЖ (0:3) и отстает от лидера чемпионата на 8 очков. Соответственно Кубок Франции – лучшая возможность для Марселя взять трофей в сезоне 2022/23.

Прямая видеотрансляция – на YouTube-канале "Футбол 2.0", а также в этой новости на "Футбол 24".

Стартовые составы:

Марсель: Лопес – Мбемба, Балерди, Колашинац – Клос, Каборе, Верету, Гендузи – Малиновский, Пайе – Санчес.

Аннеси:

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La compo des Reds pour ce quart de finale de @coupedefrance historique Coup d'envoi dans 1h #GoReds pic.twitter.com/F1NX9ZX9Qn — FC Annecy (@FCAnnecy) March 1, 2023

Онлайн-трансляция матча Марсель – Аннеси