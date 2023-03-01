Малиновский в битве за полуфинал: онлайн-видеотрансляция матча Кубка Франции Марсель – Аннеси
Команда Руслана Малиновского принимает Аннеси в дуэли за полуфинал Кубка Франции. Стартовые составы и онлайн-видеотрансляция игры – в этой новости на "Футбол 24".
Матч Марсель – Аннеси стартовал в 22:00 по киевскому времени. В 1/8 финала команда Руслана Малиновского выбила ПСЖ, а полузащитник сборной Украины забил победный гол. Сейчас жребий был благосклоннее к Марселю – соперником провансальцев в четвертьфинале Кубка стал Аннеси, занимающий 10 место во втором дивизионе Франции.
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Аннеси еще не играл в текущем розыгрыше Кубка с представителями элиты – на пути в четвертьфинал команда обыгрывала только соперников из низших дивизионов.
На неделе команда Руслана Малиновского разгромно проиграла ПСЖ (0:3) и отстает от лидера чемпионата на 8 очков. Соответственно Кубок Франции – лучшая возможность для Марселя взять трофей в сезоне 2022/23.
Прямая видеотрансляция – на YouTube-канале "Футбол 2.0", а также в этой новости на "Футбол 24".
Стартовые составы:
Марсель: Лопес – Мбемба, Балерди, Колашинац – Клос, Каборе, Верету, Гендузи – Малиновский, Пайе – Санчес.
Аннеси:
Онлайн-трансляция матча Марсель – Аннеси