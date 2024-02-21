"Мы провели теоретическое занятие, увидели наши недостатки и на тренировках их исправляли. Возвращение болельщиков на украинские стадионы и готовы ли к переполненному Велодрому? Для нас это очень приятные новости, что люди будут приходить на футбольные стадионы. Для украинского футбола, считаю, это очень важно, чтобы поддерживать ритм. А что касается болельщиков Марселя, то мы знаем, что здесь очень страстные фанаты, поэтому все ребята готовы к этому.

Шахтер может получить усиление перед матчем Лиги Европы с Марселем

Смена тренера у Марселя? Об этом надо больше у тренеров спрашивать, потому что действительно сменился наставник и не понятно, как будет играть соперник. Но мы готовились в стандартном режиме, ничего глобально не меняли, работали над тем, что нам надо.

Еврокубковый матч Шахтера накануне годовщины вторжения российских оккупантов в Украину? Это очень плохо, что мы привязываемся к такой дате, но, конечно, для каждого украинца, который представляет страну за рубежом в различных соревнованиях, это является максимальной мотивацией для самоотдачи. Поэтому, да, это мотивирует победить", – приводит слова Ризныка официальный сайт Шахтера.

Напомним, матч Марсель – Шахтер состоится уже завтра, 22 февраля, начало в 22:00. Первая встреча между командами завершилась ничьей 2:2.

Шахтер спасся от поражения Марселю в Лиге Европы – драма, гол в добавленное время и серьезные потери на ответный матч