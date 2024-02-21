"Ми провели теоретичне заняття, побачили наші недоліки й на тренуваннях їх виправляли. Повернення уболівальників на українські стадіони та чи готові до переповненого Велодрома? Для нас це дуже приємні новини, що люди приходитимуть на футбольні стадіони. Для українського футболу, вважаю, це дуже важливо, щоб підтримувати ритм. А щодо вболівальників Марселя, то ми знаємо, що тут дуже пристрасні фанати, тому всі хлопці готові до цього.

Шахтар може отримати підсилення перед матчем Ліги Європи з Марселем

Зміна тренера в Марселя? Про це треба більше в тренерів питати, тому що дійсно змінився наставник і не зрозуміло, як гратиме суперник. Але ми готувалися в стандартному режимі, нічого глобально не змінювали, працювали над тим, що нам треба.

Єврокубковий матч Шахтаря напередодні річниці вторгнення російських окупантів в Україну? Це дуже погано, що ми прив’язуємося до такої дати, але, звісно, для кожного українця, який представляє країну за кордоном у різних змаганнях, це є максимальною мотивацією для самовіддачі. Тому, так, це мотивує перемогти", – наводить слова Різника офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, матч Марсель – Шахтар відбудеться вже завтра, 22 лютого, початок о 22:00. Перша зустріч між командами завершилась нічиєю 2:2.

Шахтар врятувався від поразки Марселю в Лізі Європи – драма, гол у доданий час і серйозні втрати на матч-відповідь