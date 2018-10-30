Марсель – ПСЖ – 0:2 – видео голов и обзор матча

Марсель дома уступил ПСЖ в рамках 11-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча.

Первый тайм прошел в равной борьбе. Команды создали по одному моменту, однако забить не смогли. Во втором тайме все изменилось на 62-й минуте, когда на поле появился Мбаппе, который заменил Шупо-Мотинга, а уже через 3 минуты Килиан классно ушел от соперника, вышел один на один с Манданда и точно пробил, открыв счет во встрече.

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На 85-й минуте Марсель смог отыграться усилиями Митроглу, однако этот гол не засчитали из-за нарушения правил в атаке. Уже в дополнительное ко второму тайму время Дракслер установил окончательный счет. Парижане провели образцовую контратаку. Немцу осталось только подставить ногу и замкнуть прострел Мбаппе. В итоге 2:0 – победа ПСЖ над Марселем.

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