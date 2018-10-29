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Марсель – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу

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Марсель – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Марсель – ПСЖ – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Марсель вдома поступився ПСЖ в рамках 11-го туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі. Команди створили по-одному моменту, проте забити не змогли. У другому таймі все змінилось на 62-й хвилині, коли на полі з'явився Мбаппе, який замінив Шупо-Мотінга, а вже через 3 хвилини Кіліан класно втік від суперника, вийшов віч-на-віч із Мандандою та точно пробив, відкривши рахунок у зустрічі.

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На 85-й хвилині Марсель зміг відігратись зусиллями Мітроглу, проте цей гол не зарахували через порушення правил в атаці. Вже у додатковий до другого тайму час Юліан Дракслер встановив остаточний рахунок. Парижани провели зразкову контратаку. Німцю залишилось лише підставити ногу та замкнути простріл Мбаппе. У підсумку 2:0 – перемога ПСЖ над Марселем.

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Марсель - Парі Сен-Жермен: Неділя 28 жовтня 2018

Марсель
Матч завершено
0 : 2
Парі Сен-Жермен
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