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Маротта рассчитывает переманить Аллегри в Интер

09:53 49 Читати українською
Маротта рассчитывает переманить Аллегри в Интер
Джузеппе Маротта и Массимилиано Аллегри / соцсети

Руководство Интера активно ищет наставника, который сможет возглавить команду по окончании сезона.

Похоже, судьба Лучано Спаллетти на Сан-Сиро уже решена и в следующем сезоне у команды будет новый главный тренер.

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Спортивный директор Интера Джузеппе Маротта рассматривает не только кандидадуру Антонио Конте, которого ранее называли основным претендентом.

По информации Tuttosport, "нерадзурри" рассчитывают договориться о сотрудничестве с Массимилиано Аллегри, если тот решит покинуть Ювентус.

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Отмечается, что летом туринцев может возглавить Зинедин Зидан. Именно поэтому Маротта, в свое время пригласивший Аллегри в Ювентус, хочет видеть Массимилиано во главе Интера.

Теги
Интер Интер Италия Зинедин Зидан Зинедин Зидан Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри Джузеппе Маротта
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