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Маротта розраховує переманити Аллегрі в Інтер

09:53 156 Читать на русском
Маротта розраховує переманити Аллегрі в Інтер
Джузеппе Маротта та Массіміліано Аллегрі / соцмережі

Керівництво Інтера активно шукає наставника, який зможе очолити команду після закінчення сезону.

Схоже, доля Лучано Спаллетті на Сан-Сіро вже вирішена і в наступному сезоні у команди буде новий головний тренер.

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Спортивний директор Інтера Джузеппе Маротта розглядає не тільки кандидадуру Антоніо Конте, якого раніше називали основним претендентом.

За інформацією Tuttosport, "нерадзуррі" розраховують домовитись про співпрацю з Массіміліано Аллегрі, якщо той вирішить покинути Ювентус.

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Зазначається, що влітку туринців може очолити Зінедін Зідан. Саме тому Маротта, який свого часу запросив Аллегрі в Ювентус, хоче бачити Массіміліано на чолі Інтера.

Теги
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