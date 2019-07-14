Маротта оценил вероятность перехода Лукаку в Интер

Генеральный директор миланского Интера Беппе Маротта заявил, что клуб вскоре завершит трансферную кампанию.

"Смотрю ли я с оптимизмом на возможный трансфер Ромелу Лукаку? Я оптимист во всем. Скоро мы полностью укомплектуем команду", – цитирует Маротту ANSA.

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Ранее сообщалось, что Лукаку хочет перейти именно в Интер, который уже долгое время интересуется нападающим и является главным претендентом на него.

К слову, в прошлом сезоне Лукаку провел за Манчестер Юнайтед 45 поединков во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

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