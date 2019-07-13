Манчестер Юнайтед отпугнул Интер ценой на Лукаку – миланцы уже нашли другого форварда

Интер начинает остывать относительно трансфера форварда МЮ Ромелу Лукаку и нашел альтернативу в Бундеслиге.

Манчестер Юнайтед намерен заработать на трансфере Лукаку минимум 80 млн евро. Эта сумма кажется неадекватной боссам Интера, которые готовы выложить за бельгийца 30 млн евро, сообщает Sky Sports.

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Руководство "нерадзурри" рассматривает форварда Айнтрахта Анте Ребича как альтернативу Ромелу. Трансфер 26-летнего хорвата может обойтись миланцам в 40 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Ребич провел 28 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 4-мя ассистами.

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