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Манчестер Юнайтед отпугнул Интер ценой на Лукаку – миланцы уже нашли другого форварда

15:39 9 Читати українською
Манчестер Юнайтед отпугнул Интер ценой на Лукаку – миланцы уже нашли другого форварда
Ромелу Лукаку / Фото The Independent

Интер начинает остывать относительно трансфера форварда МЮ Ромелу Лукаку и нашел альтернативу в Бундеслиге.

Манчестер Юнайтед намерен заработать на трансфере Лукаку минимум 80 млн евро. Эта сумма кажется неадекватной боссам Интера, которые готовы выложить за бельгийца 30 млн евро, сообщает Sky Sports.

Лукаку сообщил Манчестер Юнайтед, что хочет покинуть клуб – бельгиец определился с приоритетным вариантом

Руководство "нерадзурри" рассматривает форварда Айнтрахта Анте Ребича как альтернативу Ромелу. Трансфер 26-летнего хорвата может обойтись миланцам в 40 млн евро.

В прошлом сезоне Бундеслиги Ребич провел 28 матчей, в которых отметился 9-ю голами и 4-мя ассистами.

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