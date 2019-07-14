Маротта назвав ймовірність переходу Лукаку в Інтер

Генеральний директор міланського Інтера Беппе Маротта заявив, що клуб невдовзі завершить трансферну кампанію.

"Чи дивлюся я з оптимізмом на можливий трансфер Ромелу Лукаку? Я оптиміст у всьому. Скоро ми повністю укомплектуємо команду", – цитує Маротту ANSA.

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Раніше повідомлялося, що Лукаку хоче перейти саме в Інтер, який вже тривалий час цікавиться нападником та є головним претендентом на нього.

До слова, у минулому сезоні Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 поєдинків в усіх турнірах, де забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

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