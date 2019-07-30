Маротта объяснил, почему Интеру не удалось подписать Лукаку

Генеральный директор Интера Беппе Маротта прокомментировал срыв трансфера нападающего Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку.

"Мы должны держать себя в определенных рамках. Клуб уже вложил много денег, и мы уверены, что добились большого прогресса в вопросе его перехода.

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Мы собираемся воспользоваться возможностями, однако цены на игроков сегодня слишком высоки. Мы сделали солидное предложение, которое базируется на трансферной стоимости Лукаку, но не смогли завершить сделку. Мы будем продолжать следить за ситуацией. Пока открыто трансферное окно, может произойти все, что угодно", – цитирует Маротту Football Italia.

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