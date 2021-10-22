"Мы продали Лукаку за 115 млн евро и бесплатно подписали Джеко вместо него. На поле между ними не видно разницы. Лукаку ушел, чтобы получать в два раза больше. В Италии такие суммы невозможны.

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В 2000 году в Серии А был крупнейший финансовый оборот среди всех лиг. За 20 лет мы отошли на периферию", – приводит слова Маротта Corriere della Sera.

Отметим, что Интер продал Лукаку за 115 млн евро прошлым летом в Челси, подписав Джеко вместо бельгийского форварда. Эдин результативно заменил Ромелу, отыграв в 11 матчах текущего сезона, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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