"Ми продали Лукаку за 115 млн євро і безкоштовно підписали Джеко замість нього. На полі між ними не видно різниці. Лукаку пішов, щоб отримувати в два рази більше. В Італії такі суми неможливі.

Інтер продовжить контракти одразу з трьома лідерами – заява Маротти

У 2000 році у Серії А був найбільший фінансовий обіг серед усіх ліг. За 20 років ми відійшли на периферію", – наводить слова Маротти Corriere della Sera.

Відзначимо, що Інтер продав Лукаку за 115 млн євро минулого літа в Челсі, підписавши Джеко замість бельгійського форварда. Едін результативно замінив Ромелу, відігравши в 11 матчах поточного сезону, в яких забив 7 голів та віддав 3 асисти.

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