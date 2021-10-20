"Марсело Брозович желает остаться в Интере, это то, что он нам заявил. Мы начнем переговоры с его агентом в ближайшее время. Николо Барелла и Лаутаро Мартинес также решили остаться", – приводит слова Маротта журналист Фабрицио Романо.

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Отметим, что действующий контракт Брозовича с "нерадзурри" рассчитан до лета 2022 года. Николо Барелла имеет соглашение до лета 2023, а Лаутаро – до лета 2024-го.

Добавим, что хорват сыграл за Интер 11 матчей в текущей кампании, в которых забил 1 гол. Лаутаро в 10 поединках этого сезона отметился 5 голами, а Барелла в 11 встречах записал в свой актив гол и 6 ассистов.

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