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Маротта: Леонардо хочет переманить Игуаина в Милан

19:32 27 Читати українською
Маротта: Леонардо хочет переманить Игуаина в Милан
Гонсало Игуаин / Фото ФК Ювентус

Генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта поделился информацией о будущем Гонсало Игуаина.

Гендиректор Ювентуса Джузеппе Маротта подтвердил желание нового генерального менеджера Милана Леонардо подписать аргентинского нападающего "старой синьоры".

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"Леонардо прекрасно знает Игуаина и хочет переманить его в Милан.

Впрочем, нас ждет долгий путь, поскольку необходимо решить контрактные вопросы", – сказал Маротта в интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в сезоне 2017/18 Гонсало Игуаин провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 16 мячей.

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