Маротта: Леонардо хочет переманить Игуаина в Милан

Генеральный директор Ювентуса Джузеппе Маротта поделился информацией о будущем Гонсало Игуаина.

Гендиректор Ювентуса Джузеппе Маротта подтвердил желание нового генерального менеджера Милана Леонардо подписать аргентинского нападающего "старой синьоры".

Леонардо вернулся в Милан – перестройка в клубе продолжается

"Леонардо прекрасно знает Игуаина и хочет переманить его в Милан.

Впрочем, нас ждет долгий путь, поскольку необходимо решить контрактные вопросы", – сказал Маротта в интервью изданию La Gazzetta dello Sport.

Отметим, что в сезоне 2017/18 Гонсало Игуаин провел 35 матчей в Серии А, в которых забил 16 мячей.

Барселона тратит больше всех в мире: почему каталонцам грозит репутация "мешка"