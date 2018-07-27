Маротта: Леонардо хоче переманити Ігуаїна в Мілан

Генеральний директор Ювентуса Джузеппе Маротта поділився інформацією щодо майбутнього Гонсало Ігуаїна.

Гендиректор Ювентуса Джузеппе Маротта підтвердив бажання нового генерального менеджера Мілана Леонардо підписати аргентинського нападника "старої синьйори".

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"Леонардо прекрасно знає Ігуаїна і хоче переманити його в Мілан.

Втім, нас чекає довгий шлях, оскільки необхідно вирішити контрактні питання", – сказав Маротта в інтерв'ю виданню La Gazzetta dello Sport.

Відзначимо, що в сезоні 2017/18 Гонсало Ігуаїн провів 35 матчів у Серії А, в яких забив 16 м'ячів.

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