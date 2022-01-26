Шедевр с 40-ка метров и роскошный штрафной Хакими – видеообзор матча Марокко – Малави – 2:1
Марокко обыграло Малави в рамках 1/8 финала Кубка Африканских наций. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
Кубок Африки, 1/8 финала
Марокко – Малави– 2:1
Голы: Эн-Несири, 45+3, Хакими, 70 – Манго, 7
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Фавориты отчётного матча неожиданно пропустили первыми. Манго решился на безумный удар метров с 40-ка, и не зря. Мяч залетел в дальнюю девятку. Марокко отыгралось перед свистком на перерыв – Эн-Несири замкнул подачу с фланга. В середине второго тайма зрители увидели еще один шедевр. На этот раз Хакими забил со штрафного, установив, как оказалось, окончательный счет. В четвертьфинале Марокко сыграет с Кот-д'Ивуаром или Египтом.