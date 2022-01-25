Кубок Африки, 1/8 фіналу

Марокко – Малаві – 2:1

Голи: Ен-Несірі, 45+3, Хакімі, 70 – Манго, 7

Марокко легко вийшло в плей-офф і виглядає одним з головних фаворитів на титул. Малаві точно не сприймали серйозним конкурентом для зіркової команди Вахіда Халілходжіча. Однак матч розпочався несподівано – першим пропустило саме Марокко.

Манго вдарив по воротах з 40 метрів і застав Буну зненацька. М'яч опустився точно в дальній кут – поки що найкращий гол турніру!

هدف مالاوي العالمي مرة اخرى يا انا يا bein Sport



الحساب الاساسي : @CARTER7ii pic.twitter.com/eNXUDWSSJX — اهداف كارتر (@GTX7ii) January 25, 2022

Манго став одним з відкриттів КАН-2021. В його активі дубль у ворота Зімбабве та 5 ударів проти Сенегалу. Сьогодні форвард Орланд Пайретс також міг забивати два, однак трішки промахнувся, завершуючи контратаку. А в другому таймі спробував повторити трюк і бахнув вже з 70 метрів по воротах.

Марокко побігло відігруватися. Багато зусиль докладав Хакімі. Після кросів Ашрафа свої моменти мали Луза (парирував голкіпер) та Ен-Несірі (не влучив у площину). Хакімі класно пробив зі штрафного, але воротар Том витягнув м'яч з "дев'ятки". Саїсс замкнув подачу зі штрафного ударом у поперечину.

Малавійський голкіпер творив дива (8 сейвів). Том кінчиками пальців перевів у стійку складний удар Хакімі, а потім відбив черговий постріл Буфаля. Марокко тиснуло, а суперники терпіли і тягнули час. Футболістів Малаві двічі виносили з поля на ношах.

Під завісу першого тайму марокканці таки забили – Амалла подав, Ен-Несірі головою пробив над воротарем. По перерві "Атлаські Леви" продовжували створювати моменти зусиллями Буфаля та Хакімі. Ашраф претендував на пенальті, але судді не вирішили, що гри рукою не було.

Mais um GOLAÇO de falta do Hakimi na CAN (PSG sorriu). Marrocos vira contra Malawi!!



O vencedor desse confronto pega o Egito do Salah ou Costa do Marfim de Haller. #CAN2021 #CAN2022



pic.twitter.com/xkj0gCgdFk — Guilherme Lopes (@Guilopesf) January 25, 2022

Фулбек ПСЖ все ж добився свого. На 70-й хвилині Хакімі ударом зі штрафного поклав м'яч точно у верхній кут воріт. Тут вже голкіпер був безсилий. Том не врятував би Малаві й після удару Ен-Несірі, однак форвард Севільї з кількох метрів не влучив у ціль.

Марокко виходить у чвертьфінал Кубка Африки, де матиме важчого суперника – Кот-д'Івуар або Єгипет. Малаві прощається з турніром, справивши дуже позитивне враження.

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