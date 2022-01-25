Кубок Африки, 1/8 финала

Сенегал – Кабо-Верде – 2:0

Голы: Мане, 63, Динг, 90+2

Удаления: Андраде, 21, Возинья, 57 (оба – К-В)

Сенегал выиграл свою группу, но местами разочаровал. За три матча Мане и компания забили всего один гол. В первой стадии плей-офф "Львы Теранги" получили несложного соперника – Кабо-Верде. Однако снова возникли проблемы со созиданием и реализацией моментов.

Тотальное игровое преимущество Сенегала в первом тайме конвертировалось лишь в три удара. Лучший шанс имел Мане – форвард Ливерпуля выстрелил в штангу. Садио вообще вел игру команды, старался обыгрывать на дриблинге, убегать от соперников на скорости.

Кабо-Верде еще на 20-й минуте осталось в меньшинстве, когда Андраде получил прямую красную карточку за грубую игру в центре поля. А второй тайм островитяне вообще провели вдевятером. Сразу после перерыва произошел очень спорный и скандальный эпизод.

Pancada forte de Vozinha em Sadio Mané. Goleiro foi expulso, deixando Cabo Verde com 9, e o atacante do Liverpool marcou pouco depois



pic.twitter.com/uE4fZPZ9La — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) January 25, 2022

Мане откликнулся на передачу из глубины и пытался зацепиться за мяч. Его рывок завершился жёстким столкновением головами с Возиньей. Голкипер Кабо-Верде пострадал больше, чем Садио. Он неподвижно упал на газон, сразу же попытался подняться, но в стиле нокаутированного боксера снова рухнул.

Медики пытались оказать ему помощь, но Возинья буквально убегал от врачей. Партнеры хотели привести своего вратаря в чувство, но тот отмахивался и чуть не дрался. Хотя не мог ровно ходить. Его, вероятно, так и не заставили бы уйти на замену, но арбитр после просмотра VAR удалил голкипера.

Кабо-Верде имело на двух футболистов меньше и было обречено. Новый голкипер потянул тяжелый выстрел Мане, однако Сенегал все же забил после углового. Мяч отскочил к Мане, а Садио идеальным ударом под перекладину открыл счет.

Игра замерла на минуты три, затем судья побежал смотреть видеоповтор, но нарушения не увидел. Мане дождался, пока его гол окончательно засчитали, после чего упал на газон, потянул немного время и в сопровождении медиков ушел с поля.

Кабо-Верде побежало спасать матч, а Сенегал на контратаке забил второй мяч. После чего еще одного футболиста вынесли на носилках. Сенегал прошел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары Мали – Экваториальная Гвинея.

Камерун завершил сказку сенсации Кубка Африки – защитник сыграл весь матч в воротах и шокировал чудо-сейвами