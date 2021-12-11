Несмотря на заинтересованность сразу 6 клубов, у Марлоса уже есть свой фаворит – экс-игрок сборной Украины хочет вернуться в родной Атлетико Паранаэнсе, сообщает Footboom.

У Марлоса есть шесть вариантов продолжения карьеры – звезда Шахтера решил попрощаться с "горняками"

Отметим, что именно здесь Марлос начинал свою карьеру и болел за этот клуб с самого детства. Его контракт с Шахтером завершится 31 декабря 2021 года, а сам игрок не желает продлевать соглашение и покинет "горняков" на правах свободного агента.

Напомним, хавбек перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за 4 млн евро в Металлист из Сан-Паулу. В июле 2014 года он за 8 млн евро присоединился к Шахтеру. В текущем сезоне Марлос провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

Шахтар закінчив: ротація Де Дзербі, пасивність в обороні та сором за уболівальників – розставляємо крапки над "і"