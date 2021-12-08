Как сообщалось ранее, полузащитник Шахтера Марлос покинет дончан после завершения контракта, истекающего 31 декабря 2021 года.

Марлос покинет Шахтер и вернется в Бразилию, – СМИ

По сообщению Lance, опытный ветеран имеет шесть вариантов продолжения карьеры. Четыре из них – в Бразилии: в услугах 33-летнего игрока заинтересованы Атлетико Минейро, Атлетико Паранаэнсе, Сан-Паулу и Коритиба. Кроме того, глаз на Марлоса положили два представителя турецкой Суперлиги – Фенербахче и Бешикташ.

К слову, накануне сообщалось, что Марлос может пополнить ряды Интернасьонала, за который уже выступает экс-горняк Тайсон.

Напомним, Марлос перебрался в Украину в январе 2012 года, перейдя за 4 млн евро в Металлист из Сан-Паулу. В июле 2014-го он за 8 млн евро присоединился к Шахтеру. В текущем сезоне провел за "горняков" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 6 результативных передач.

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