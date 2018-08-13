Марлос стал лучшим игроком 4-го тура УПЛ

УПЛ назвала лучшего игрока по итогам 4-го тура Премьер-лиги 2018/19. Им стал полузащитник Шахтера Марлос.
Футболист "горняков" Марлос стал лучшим игроком по итогам 4-го тура УПЛ 2018/19, сообщает официальный сайт организации.
Шахтер – Ворскла – 4:1 – видео голов и обзор матча
Большинство респондентов экспертного совета отдали свои голоса за украинского бразильца.
В состав экспертного совета, который выбрал лучшего игрока тура, вошли Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Отметим, Марлос помог Шахтеру победить Ворсклу, сравняв счет в матче в начале второго тайма.
Также отмечается, что было принято решение определить игрока 4 тура без учета матча Мариуполь – Динамо, который перенесли на 26 сентября.
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