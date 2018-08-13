Марлос став найкращим гравцем 4-го туру УПЛ

УПЛ назвала найкращого гравця за підсумками 4-го туру Прем'єр-ліги 2018/19. Ним став півзахисник Шахтаря Марлос.

Футболіст "гірників" Марлос став найкращим гравцем за підсумками четвертого туру УПЛ 2018/19, інформує офіційний сайт організації.

Більшість респондентів експертної ради віддали свої голоси за українського бразильця.

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До складу експертної ради, яка обрала найкращого гравця туру, увійшли Артур Валерко, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Сергій Нагорняк, Ігор Шуховцев, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.

Відзначимо, Марлос допоміг Шахтарю перемогти Ворсклу, зрівнявши рахунок у матчі на початку другого тайму.

Також зазначається, що було ухвалено рішення визначити гравця 4 туру без урахування матчу Маріуполь – Динамо, який перенесли на 26 вересня.

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