Александрия стала единоличным лидером, Шахтер снова смял Ворсклу. Самые короткие итоги 4 тура УПЛ

"Футбол 24" коротко резюмирует четвертый тур украинской Премьер-лиги. Все самое главное без лишней лирики.

В центральном матче тура Шахтер разгромил Ворсклу, увеличив домашнюю победную серию в чемпионате против полтавчан до 14 игр. В первом тайме Ворскла выглядела очень неплохо, поэтому "горняки" пропустили 600-й гол в УПЛ и ушли на перерыв при проигрышном счете.

Во второй половине встречи все кардинально изменилось – Шахтер просто смял соперника 4 голами в ответ. Переломный мяч после классного приема забил Марлос – игрок сборной Украины в седьмой раз огорчил Ворсклу в чемпионате. Самым продуктивным футболистом встречи с 2 ассистами и голом стал Жуниор Мораес.

Александрия единолично возглавила турнирную таблицу после минимальной победы над Арсеналом. Подопечные Владимира Шарана оторвались от Шахтера и Динамо на 3 пункта и не пропустили ни разу за 4 тура.

"Желто-черные" использовали свой козырь – стандарты. Грицук навесил со штрафного, Шендрик головой сбросил на Цурикова, а тот расстрелял голкипера. Александрия отпраздновала 50-ю викторию в элите и продлила победную серию до 16 матчей.

Зато Арсенал с нулем зачетных баллов уверенно замыкает турнирную таблицу. Фабрицио Раванелли пока не может проявить себя и опровергнуть неутешительные прогнозы относительно своей тренерской квалификации.

Заря в этом году на выезде побеждает только во Львове. Луганчане создали немало голевых возможностей у ворот Карпат, но только раз достигли цели усилиями Харатина. "Львы" проводили 5-й матч подряд перед собственными болельщиками, но создать Заре проблемы не сумели. Впервые с апреля "черно-белые" ушли с поля без пропущенного мяча – очень хороший знак перед еврокубковым выездом в Брагу.

Черноморец неожиданно продолжает набирать очки, опровергая свой статус главного аутсайдера чемпионата. Десна растерялась в своей штрафной на стандарте и пропустила решающий гол от Смирнова. Одесситы завершили в свою пользу равный матч, оформили 260 победу в УПЛ и поднялись на 4 место.

Роскошный удар Евгения Пасича из-за пределов штрафной спас Олимпик от поражения в игре со Львовом. Футболисты Жилмара две трети игрового времени действовали в меньшинстве после удаления Приймака, однако при этом ничем не уступали оппоненту. Очки в этом туре – это удача для дончан.

Еще один матч 4 тура Динамо – Мариуполь перенесен на сентябрь из-за участия команд в еврокубках. Мариуполь только в четверг вечером встречался в Лиге Европы с Бордо, а Динамо уже во вторник примет в Лиге чемпионов Славию.

Пятов програв Шахтарю чергове Класичне, красиві голи не принесли Карпатам успіху. Підсумки 3 туру УПЛ