Марлос – о столкновении в матче с Черноморцем: Я будто хотел спать, а потом проснулся

Хавбек Шахтера Марлос прокомментировал победу над Черноморцем в 20 туре УПЛ.

"Шахтер выиграл, и это самое главное. Я счастлив и абсолютно уверен в команде. Да, в прошлый раз ошибся, выполняя пенальти, однако такое бывает с каждым – все к этому нормально относятся. Сегодня удалось забить. Мы знаем возможности друг друга, имеем доверие. Очень важная победа.

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Черноморец неплохая команда. Одесситы всегда действуют очень закрыто и обороняются индивидуально, активнее пошли вперед только после пропущенного гола. Поле также явно не помогло нам продемонстрировать хорошую игру, но я рад, что мы смогли набрать три очка и сделать очередной шаг вперед.

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Столкновение в первом тайме? Был сложный момент. После сильного удара очень закружилась голова, я будто хотел спать, а потом проснулся. Но ничего, такое случается в борьбе. Уже все хорошо", – передает слова Марлоса официальный сайт Шахтера.