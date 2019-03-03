Марлос – про зіткнення у матчі з Чорноморцем: Я ніби хотів спати, а потім прокинувся

Хавбек Шахтаря Марлос прокоментував перемогу над Чорноморцем у 20 турі УПЛ.

"Шахтар виграв, і це найголовніше. Я щасливий та абсолютно впевнений у команді. Так, минулого разу помилився, виконуючи пенальті, однак таке буває з кожним – усі до цього нормально ставляться. Сьогодні вдалося забити. Ми знаємо можливості один одного, маємо довіру. Дуже важлива перемога.

Шахтар у важкому матчі здолав Чорноморець завдяки пенальті – одесити провели хороший матч

Чорноморець непогана команда. Одесити завжди діють дуже закрито й опікують індивідуально, активніше пішли вперед тільки після пропущеного гола. Поле також явно не допомогло нам продемонструвати гарну гру, проте я радію, що ми змогли набрати три очки і зробити черговий крок уперед.

Чорноморець – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Зіткнення в першому таймі? Був складний момент. Після сильного удару дуже запаморочилась голова, я ніби хотів спати, а потім прокинувся. Але нічого, таке трапляється в боротьбі. Уже все добре", – передає слова Марлоса офіційний сайт Шахтаря.