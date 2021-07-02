"Счастлив, что уже сыграл за Шахтер. Большая честь и гордость разделить этот момент с партнерами по команде и тренерским составом. Сам матч мне понравился, удалось воплотить на практике замыслы тренера и одержать победу.

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Постепенно появляется взаимопонимание со всеми. Благодаря тренировкам мы ежедневно добавляем в этом аспекте. На поле воплотили все на практике и достигли хорошей игры. Понемногу приближаюсь к оптимальной форме. Думаю, я готов на 80 процентов, но в деталях еще следует добавить. Тренировки и матчи позволят достичь стопроцентной готовности.

Сейчас самый высокий уровень усталости, однако это элемент футбольной жизни, составляющая успеха в будущем, для чего следует жертвовать собой. Да, я очень устал, но ничего страшного, работаем дальше", – поделился Марлон в комментарии Shakhtar News.

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