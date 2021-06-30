Шахтер встречался с Санкт-Йоханном в рамках первого спарринга на сборах. Смотрите видео голов обзор матча на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Санкт-Йоханн – 5:0

Голы: Тете, 2, Мудрик, 7, Траоре, 10, Корниенко, 23, Дентиньо, 71

Де Дзерби поделился впечатлениями от дебютной победы во главе Шахтера

Австрийская команда вышла обреченной на матч против "горняков", ведь уже к 10 минуте голкипер Санкт-Йоханна трижды доставал мяч из собственных ворот.

Дончане полностью контролировали ход игры и до финального свистка забили еще дважды. Стоит отметить, что дебютным голом отметился звездный новичок Шахтера Лассина Траоре.

Напомним, это был первый поединок для Роберто Де Дзерби в статусе наставника Шахтера.

Шахтер в дебютном матче Де Дзерби уничтожил соперника со счетом 5:0 – шоу от Мудрика и летних новичков