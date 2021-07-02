"Щасливий, що вже зіграв за Шахтар. Велика честь і гордість розділити цей момент з партнерами по команді й тренерським складом. Сам матч мені сподобався, вдалося втілити на практиці задуми тренера та здобути перемогу.

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Помалу з'являється порозуміння з усіма. Завдяки тренуванням ми щодня додаємо в цьому аспекті. На полі втілили все на практиці й досягнули гарної гри. Потроху наближаюсь до оптимальної форми. Гадаю, я готовий на 80 відсотків, але в деталях ще слід додати. Тренування й матчі дозволять дійти стовідсоткової готовності.

Зараз найвищий рівень утоми, однак це елемент футбольного життя, складова успіху в майбутньому, для чого слід жертвувати собою. Так, я дуже втомився, проте нічого страшного, працюємо далі", – поділився Марлон у коментарі Shakhtar News.

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