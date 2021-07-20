"Мой кумир – Тьягу Силва. На кого я похож по стилю игры? Возможно, на Маркиньоса... Это футболисты высокого уровня.

Шахтер презентовал звездных новичков команды

Надеюсь, в один прекрасный день и я туда доберусь. По крайней мере, этими ребятами я вдохновляюсь, они для меня большой пример.

Моя заветная мечта и одна из целей – это вызов в сборную Бразилии. Надеюсь, в Шахтере у меня появится такая возможность и меня вызовут в национальную команду", – цитирует Марлона официальный сайт Шахтера.

Напомним, бразильский защитник подписал с дончанами контракт до 2026 года. Дебютировать за Шахтер в официальном матче Марлон сможет уже 24 июля – "горняки" будут противостоять Ингульцу.

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