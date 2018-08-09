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Марку Силва: Бернард – быстрый, очень техничный футболист

19:37 45 Читати українською
Марку Силва: Бернард – быстрый, очень техничный футболист
Марку Сілва / Фото: BBC

Главный тренер Эвертона Марку Силва прокомментировал подписание экс-хавбека Шахтера Бернарда.

"Бернард – быстрый, очень техничный футболист, который может сыграть и слева, и справа. Он также может сыграть под нападающим.

Бернард стал игроком Эвертона

У него есть опыт игры в Лиге чемпионов за Шахтер. Тот факт, что он сыграл 14 матчей за сборную Бразилии является еще одним отражением его качеств", – цитирует специалиста официальный сайт" ирисок ".

Контракт Бернарда с Эвертоном рассчитан на 4 года. Бразилец перешел в Шахтер летом 2013 года и провел в составе "горняков" 5 сезонов. За это время он трижды выиграл чемпионат Украины, трижды Кубок Украины и 4 раза Суперкубок Украины.

Бернард покинул донецкий клуб этим летом в качестве свободного агента. Ранее на хавбека претендовали Интер, Милан и Челси.

Теги
Англия Бернард Бернард Эвертон Эвертон Марку Силва Марку Силва
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